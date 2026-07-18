Kükreme Geri Döndü: Rallikros Mondello’ya Geri Geliyor

İrlanda bir zamanlar bir rallici ulustu. Breen, Coleman, Meeke gibi isimler bu kültürün ürünüydü. Ancak ilgi zamanla azaldı. Şimdi, FIA Avrupa Rallikros Şampiyonası otuz yılı aşkın bir aradan sonra Mondello Park'a geri döndü. İsveç, Fransa, Norveç, Birleşik Krallık'tan sürücüler var. Padoğda, otuz yıl önce burada yarışan ve yeniden katılan yetmişli yaşlarındaki George Tohill gibi isimler dolaşıyor.

En genç RX1 sınıfı sürücüsü 14 yaşında. İrlandalı bir aileden gelen 22 yaşındaki Patrick O'Donovan, iki kültür arasındaki kimliğini en iyi şekilde değerlendirdiğini söylüyor. Üç kez Britanya şampiyonu ve eski bir Avrupa şampiyonu. Sekiz kez dünya şampiyonu Johan Kristoffersson da burada, babasının eskiden yarıştığı pistte yarışıyor.

James Deane, İrlanda'nın en başarılı drift pilotu, bu hafta sonu rallikros debutunu yapıyor. Yirmi yıllık profesyonel kariyerinde ilk kez altı araçlık bir mücadeleye giriyor. Spor, elektrikli denemeden sonra içten yanmalı motorlara dönüş yaparak yeniden canlanıyor. Sosyal medyanın etkisi tartışılsa da, Mondello bu hafta sonu dolu ve İrlanda'nın bir motor sporları ulusu olmayı yeniden hatırlayacağına işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi