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SuperBike Factory İflas Etti, Tüm Mağazalarını Kapattı

SuperBike Factory İflas Etti, Tüm Mağazalarını Kapattı
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2010'da kurulan ve 16 yılda Avrupa'nın en büyük motosiklet alıcısı, satıcısı ve finansörü haline gelen SuperBike Factory, 20 Temmuz 2026'da iflas başvurusu yaparak tüm faaliyetlerini durdurdu. Şirketin tasfiye süreci başlatıldı.

SuperBike Factory, 2010 yılında kuruldu ve 16 yıl içinde Avrupa'nın en büyük motosiklet alıcısı, satıcısı ve finansörü haline geldi. Şirket, çevrimiçi stok listesi, ülke çapında teslimat ve 500'den fazla İngiliz bayi ile ilişkiler yürütüyordu. 2018'de çevrimiçi aksesuar mağazası açtı, 2020'de ise elektrikli motosikletlerle ürün yelpazesini genişletti.

Son yıllarda Donington Park, Bradford, Bristol, Milton Keynes ve Crawley'de yeni şubeler açarak büyümeye devam eden şirket, 20 Temmuz 2026'da iflas başvurusu yaparak tüm faaliyetlerini durdurdu. KR8 Advisory Ltd'den atanan müşterek tasfiyeciler, şirketin işlerini yönetmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi
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