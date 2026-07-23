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Çinli Otomobil Üreticileri Avrupa'da Satışlarını Hızla Artırdı

Çinli Otomobil Üreticileri Avrupa'da Satışlarını Hızla Artırdı
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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Çinli üreticilerin Avrupa'daki yeni araç kayıtları haziranda hızla arttı. BYD yüzde 100'ün üzerinde artışla 38.455, SAIC Motor yüzde 47 artışla 38.647, Leapmotor altı kattan fazla büyüyerek 12.829 adet kaydetti. Avrupalı üreticiler mutlak rakamlarda önde olsa da Çinli markaların büyüme hızı dikkat çekiyor. Avrupa'da saf elektrikli araç pazarı yüzde 51, hibritler yüzde 17 büyüdü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Çinli üreticilerin Avrupa'daki yeni araç kayıtları Haziran'da hızla arttı. BYD'nin kayıtları yüzde 100'ün üzerinde artışla 38.455 adede, SAIC Motor'un kayıtları yüzde 47 artışla 38.647 adede yükseldi. Leapmotor ise altı kattan fazla büyüyerek 12.829 adet kaydetti.

Aynı dönemde Volkswagen yüzde 6,4 artışla 345.937, Stellantis ise yüzde 5,3 artışla 191.012 adet kaydetti. Avrupalı üreticiler mutlak rakamlarda önde olsa da Çinli markaların büyüme hızı dikkat çekiyor. Tesla'nın Avrupa kayıtları yüzde 50 artışla 52.563 adede çıktı. Avrupa'da saf elektrikli araç pazarı yüzde 51, hibritler yüzde 17, şarj edilebilir hibritler ise yüzde 23 büyüdü.

Kaynak: Haber Merkezi
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