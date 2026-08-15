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Araç kiralama sektörüne yeni düzenleme

Araç kiralama sektörüne yeni düzenleme
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Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle araç kiralama işletmelerine yetki belgesi zorunluluğu getirildi; 6 yaş üstü ve 180 bin km üzeri araçlar kiralanamayacak, kurumsallaşma ve tüketici memnuniyeti hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, araç kiralama sektöründe faaliyetlerin kurumsallaşmasını ve tüketici memnuniyetinin artırılmasını hedefliyor.

Yönetmeliğe göre, ticari araç kiralama yapan işletmelerin yetki belgesi alması zorunlu. Bu belge için işletmelerin meslek odasına kayıtlı olması, vergi mükellefi bulunması ve işyerinin yalnızca kiralama faaliyeti için kullanılması gerekiyor. Ayrıca işletme sorumlularının en az ilköğretim mezunu, belirli suçlardan hüküm giymemiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı "Seviye 4" belgesine sahip olması şartı aranıyor.

Kiralanacak araçlarda standartlar da belirlendi. Klasik taşıtlar hariç, 6 yaşından büyük araçların kiraya verilmesi yasaklandı. Ayrıca 180 bin kilometrenin üzerindeki araçlar ile elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırı getirildi. Periyodik bakımı yapılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan araçlar kiralanamayacak.

Faaliyetlerin takibi için Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi 1 Ocak 2027'ye kadar kurulacak. Yetki belgesi başvuruları bu sistem üzerinden yapılacak. Yönetmelik, tüketici kiralamalarını kapsarken, tüketici dışı kiralamalar ve kamp taşıtı kiralamaları kapsam dışında tutuldu. Yeni düzenlemelerle sektörde rekabetin adil ve sürdürülebilir olması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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