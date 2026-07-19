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Antonelli Belçika GP'sinde Pole Pozisyonunda

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19 yaşındaki Mercedes sürücüsü Kimi Antonelli, Spa-Francorchamps sıralama turlarında Max Verstappen'i 0.317 saniye farkla geçerek pole pozisyonunu elde etti. Lando Norris üçüncü oldu ancak motor cezasıyla 13. sıraya düştü. Antonelli, Monako GP'sinden bu yana galibiyet alamasa da liderliğini sürdürüyor.

19 yaşındaki Mercedes sürücüsü Kimi Antonelli, Spa-Francorchamps'taki sıralama turlarında Red Bull'un Max Verstappen'ini 0.317 saniye farkla geride bırakarak pole pozisyonunu kazandı. Antonelli, üç antrenman seansının ikisinde en hızlıydı ve favori olarak girdiği sıralamada son turunda en iyisini yaptı. Lando Norris üçüncü oldu ancak motor parçası sınırını aştığı için 10 sıra grid cezası alarak 13. sıradan başlayacak.

Antonelli, pol pozisyonunu "harika" olarak nitelendirirken, iyi bir başlangıç yapması gerektiğini vurguladı. Norris ise cezaya rağmen hafta sonu performansından memnun olduğunu söyledi. Antonelli, Monako Grand Prix'sinden bu yana galibiyet alamasa da 25 puanlık liderliğini koruyor. George Russell, Norris'in cezası sayesinde üçüncü sıraya yükselirken, Charles Leclerc dördüncü, Lewis Hamilton beşinci oldu. Hamilton, son antrenmanda kaza yapmasına rağmen mekanikerlerin çabasıyla sıralamaya katılabildi.

Sıralamanın ilk bölümünde Williams, Haas, Cadillac ve Aston Martin sürücüleri elendi. Aston Martin, bir sonraki yarışta büyük bir güncelleme getirmeyi planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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