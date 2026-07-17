Kimi Antonelli, F1 şampiyonluk mücadelesinde Roger Federer'den tavsiye aldı

Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'si öncesinde Roger Federer'den aldığı tavsiyeleri paylaştı. Wimbledon'da tenis efsanesiyle yaptığı görüşmede, "Her şeyi kontrol altına almak ve duyguları dizginlemek" üzerine odaklanması gerektiğini söyledi. Antonelli, araç sorunlarının ardından liderliğini korumaya çalışırken, takım arkadaşı George Russell'ın form düşüklüğü ve Ferrari'nin yükselişi dikkat çekiyor.

Mercedes'in baskınlığını sürdürdüğü yarışta, Lando Norris grid cezasıyla geride kalırken, Max Verstappen'in takımı Red Bull eski bir tasarıma dönüyor. Antonelli, "Her fırsatı maksimize etmeliyim, kontrol edebildiklerime odaklanıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi