Haberler

Kimi Antonelli, F1 şampiyonluk mücadelesinde Roger Federer'den tavsiye aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Belçika GP öncesi tenis efsanesi Roger Federer'den aldığı tavsiyeleri anlattı: 'Her şeyi kontrol altına almak ve duyguları dizginlemek.'

Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'si öncesinde Roger Federer'den aldığı tavsiyeleri paylaştı. Wimbledon'da tenis efsanesiyle yaptığı görüşmede, "Her şeyi kontrol altına almak ve duyguları dizginlemek" üzerine odaklanması gerektiğini söyledi. Antonelli, araç sorunlarının ardından liderliğini korumaya çalışırken, takım arkadaşı George Russell'ın form düşüklüğü ve Ferrari'nin yükselişi dikkat çekiyor.

Mercedes'in baskınlığını sürdürdüğü yarışta, Lando Norris grid cezasıyla geride kalırken, Max Verstappen'in takımı Red Bull eski bir tasarıma dönüyor. Antonelli, "Her fırsatı maksimize etmeliyim, kontrol edebildiklerime odaklanıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşa 'Yok artık' dedirtti
Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü

Mutluluğu 3 ay sürdü
Bahis oynayan futbol yöneticilerini bekleyen dev cezalar

Bahis oynayan futbol yöneticilerini bekleyen dev cezalar
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti

Çorum'u sevemeyen ünlü süperstar 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti