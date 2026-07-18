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Antonelli Spa'da Pole Pozisyonunda, Verstappen Cezalı

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Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Spa'da sıralama turlarında en hızlı turu atarak pole pozisyonunu kazandı. Max Verstappen motor parçası limitini aştığı için 10 sıra ceza alarak 13. sıraya geriledi. Lando Norris üçüncü olurken, George Russell cezanın ardından üçüncü sıraya yükseldi.

Spa-Francorchamps'ta yapılan sıralama turlarında 19 yaşındaki Mercedes pilotu Kimi Antonelli, en iyi turunu sona saklayarak Max Verstappen'i 0.317 saniye geride bıraktı ve sezonun altıncı pole'ünü kazandı. Lando Norris üçüncü olurken, dünya şampiyonu Verstappen motor parçası limitini aştığı için 10 sıra grid cezası alarak 13. sıraya geriledi.

George Russell, takım arkadaşı Antonelli'nin yarım saniye gerisinde dördüncü oldu ancak Norris'in cezasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Lewis Hamilton, antrenmanda kaza yapmasına rağmen mekanikerlerin çabalarıyla yarışa katılabildi ve altıncı sırayı aldı. Aston Martin pilotu Fernando Alonso ise zorlu bir sezon geçirirken, Macaristan'da beklenen güncellemelerle toparlanmayı umuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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