Kimi Antonelli Belçika Grand Prix'sini Kazandı

Spa-Francorchamps'ta 19 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sini sakin bir sürüşle kazanarak şampiyonadaki liderliğini 50 puana çıkardı. Antonelli, üç yarışlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Antonelli, startta liderliği alsa da sanal güvenlik aracıyla birinci sırayı kaybetti ancak geri dönerek Charles Leclerc'in 1.9 saniye önünde yarışı bitirdi. Lewis Hamilton, Russell ile çarpışmasına rağmen dördüncü oldu.

Antonelli, şanslı olduklarını kabul ederken, 'Her fırsatı değerlendirmelisiniz' dedi. Leclerc ikinci olurken, Max Verstappen üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi