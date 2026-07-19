Kimi Antonelli Belçika Grand Prix'sini Kazandı
19 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sini kazanarak liderliğini 50 puana çıkardı. Startta öne geçse de sanal güvenlik aracıyla geri düştü, ancak Leclerc'i 1.9 saniye farkla geçti. Hamilton çarpışmaya rağmen dördüncü oldu.
Spa-Francorchamps'ta 19 yaşındaki İtalyan pilot Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sini sakin bir sürüşle kazanarak şampiyonadaki liderliğini 50 puana çıkardı. Antonelli, üç yarışlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Antonelli, startta liderliği alsa da sanal güvenlik aracıyla birinci sırayı kaybetti ancak geri dönerek Charles Leclerc'in 1.9 saniye önünde yarışı bitirdi. Lewis Hamilton, Russell ile çarpışmasına rağmen dördüncü oldu.
Antonelli, şanslı olduklarını kabul ederken, 'Her fırsatı değerlendirmelisiniz' dedi. Leclerc ikinci olurken, Max Verstappen üçüncü sırayı aldı.