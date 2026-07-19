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Kimi Antonelli Belçika Grand Prix'sinde Pol Pozisyonunda, George Russell Sorun Yaşıyor

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Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sinde sezonun altıncı pol pozisyonunu alırken, takım arkadaşı George Russell dördüncü sırada kaldı ve yarım saniye geride yer aldı. Lando Norris'in motor cezasıyla Russell bir sıra yükselirken, dünya şampiyonu 13. sıraya geriledi. Russell düzlüklerde kaybettiğini belirterek ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Kimi Antonelli, Pazar günü yapılacak Belçika Grand Prix'sinde sezonun altıncı pol pozisyonunu elde ederken, diğer Mercedes pilotu George Russell dördüncü sırada kaldı ve takım arkadaşının yarım saniye gerisinde yer aldı. Lando Norris'in motor parçası sınırını aştığı için 10 sıra grid cezası almasıyla Russell bir sıra yükselecek ve dünya şampiyonu 13. sırada kalacak.

Russell, düzlüklerde saniyede iki ila altı onda bir arasında kaybettiğini belirterek, “Ciddi bir sorun var” dedi. Antonelli ise 25 puanlık liderliğini sürdürmeye çalışıyor. Lewis Hamilton, antrenmanda kaza yaptıktan sonra beşinci sıradan başlayacak ve Antonelli'nin 0.534 saniye gerisinde kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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