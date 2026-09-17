Almanya'da üç eyaletten otomotiv sektörü için hükümete ve AB'ye destek çağrısı

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Almanya'nın en büyük otomobil üreticilerine ev sahipliği yapan Baden-Wuerttemberg, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletleri, perşembe günü hükümete ve Avrupa Birliği liderlerine destek önlemlerini hızlandırma çağrısı yaptı. Eyalet liderleri, otomotiv sektörünün "tarihi altüst oluşlarla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Liderlerin ortak açıklamasında, ülkede daha iyi bir düzenleyici ortam ve koruyucu ticaret önlemleri olmadan "otomotiv sektörünün geri döndürülemez zarar riskiyle karşı karşıya olduğu" uyarısı yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi