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Almanya'da üç eyaletten otomotiv sektörü için hükümete ve AB'ye destek çağrısı

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Almanya'da üç eyaletten otomotiv sektörü için hükümete ve AB'ye destek çağrısı
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Baden-Wuerttemberg, Bavyera ve Aşağı Saksonya liderleri, sektörün tarihi altüst oluşlarla karşı karşıya olduğunu belirterek daha iyi düzenleme ve koruyucu ticaret önlemleri çağrısı yaptı.

Almanya'nın en büyük otomobil üreticilerine ev sahipliği yapan Baden-Wuerttemberg, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletleri, perşembe günü hükümete ve Avrupa Birliği liderlerine destek önlemlerini hızlandırma çağrısı yaptı. Eyalet liderleri, otomotiv sektörünün "tarihi altüst oluşlarla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Liderlerin ortak açıklamasında, ülkede daha iyi bir düzenleyici ortam ve koruyucu ticaret önlemleri olmadan "otomotiv sektörünün geri döndürülemez zarar riskiyle karşı karşıya olduğu" uyarısı yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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