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Almanya'da elektrikli araç fiyatları yüzde 18 düştü, model çeşitliliği dört kat arttı

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Avrupa'nın en büyük otomotiv pazarı Almanya'da bataryalı elektrikli araçlar 2020-2025 arasında reel olarak %18 ucuzlarken, model sayısı dört kat arttı. ICCT ve Fraunhofer ISI'nin ortak çalışması, 100 binden fazla veri noktasını analiz etti.

Berlin, 20 Temmuz 2026 – Avrupa'nın en büyük otomotiv pazarı Almanya'da, bataryalı elektrikli araçlar 2020 ile 2025 arasında reel olarak yaklaşık %18 daha ucuz hale gelirken, piyasada bulunan elektrikli model sayısı dört kattan fazla arttı.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) ve Fraunhofer ISI'nin ortak çalışması, altı araç segmentinde 100.000'den fazla veri noktasını analiz etti. ICCT Avrupa Genel Müdürü Peter Mock, 'Elektrikli araçlar artık daha uzun menzil ve daha fazla güç sunarken, karşılaştırılabilir modellerin fiyatları düştü' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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