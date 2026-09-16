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Akaryakıt zamları sonrası sürücüler benzinli araçlara yöneliyor

Akaryakıt zamları sonrası sürücüler benzinli araçlara yöneliyor
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Dizel araçların yüksek bakım ve arıza maliyetleri, ikinci el alıcılarını LPG uyumlu benzinli motorlara yöneltiyor.

Akaryakıt fiyatlarının rekor kırdığı bu dönemde, dizel araçların yüksek bakım ve olası arıza masrafları sürücüleri yeniden benzinli motorlara yönlendirdi.

Karmaşık teknolojilerden uzak, LPG ile uyumlu ve mekanik olarak yıllara dayanıklı benzinli motorlar, ikinci el araç alacaklar için güvenli liman olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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