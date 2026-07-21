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Abra Group, Embraer'den 45'e Kadar E195-E2 Uçağı Satın Alacak

Abra Group, Embraer'den 45'e Kadar E195-E2 Uçağı Satın Alacak
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Anlaşma kapsamında Abra Group, Embraer'den 20 adet E195-E2 uçağı satın alıyor, opsiyon ve haklarla bu sayı 45'e kadar çıkabiliyor. Yeni uçak filosu, yakıt verimliliği ve düşük emisyon avantajlarıyla ağ genişletme stratejisini destekleyecek. İlk teslimat 2027 yılı dördüncü çeyreğinde planlanıyor.

Anlaşma kapsamında Abra Group, Embraer'den 20 adet E195-E2 uçağı satın alacak ve 10 satın alma opsiyonu ile 15 satın alma hakkı elde edecek. Bu sayede toplam uçak sayısı 45'e kadar çıkabilecek. E195-E2, Embraer'in E-Jet E2 ailesinin en büyük uçağı olup yakıt verimliliği, düşük emisyon ve yolcu konforu açısından geliştirilmiş özelliklere sahiptir.

Abra CEO'su Adrian Neuhauser, bu yeni uçak tipinin filoya esneklik kazandıracağını ve ağ genişletme stratejilerini destekleyeceğini belirtti. Embraer Ticari Havacılık CEO'su Arjan Meijer ise anlaşmanın, çevre dostu ve verimli uçaklarla Abra'nın büyüme yolculuğuna katkı sağlayacağını ifade etti. İlk teslimatın 2027'nin dördüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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