AB otomobil pazarı 2026’nın ilk yarısında büyüdü, elektrikli araçlar yükselişte

Avrupa Birliği'nde 2026 yılının ilk yarısında yeni otomobil kayıtları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 5 milyon 896 bin 683 adede ulaştı. Haziran ayında kayıtlar yüzde 13,6 yükselerek 1 milyon 147 bin 962 oldu.

Bataryalı elektrikli otomobil kayıtları ocak-haziran döneminde yüzde 40,5 artarak 1 milyon 220 bin 890 adede çıktı. Bu araçların toplam pazardaki payı yüzde 15,6'dan yüzde 20,7'ye yükseldi. Hibrit elektrikli otomobil kayıtları yüzde 13,2 artışla 2 milyon 198 bin 148 adede ulaşarak yüzde 37,3 pazar payıyla liderliğini korudu. Şarj edilebilir hibrit otomobil kayıtları ise yüzde 22,5 artarak 577 bin 735 adede çıktı.

Benzinli otomobil kayıtları yüzde 17,2 azalarak 1 milyon 309 bin 153'e gerilerken, pazar payı yüzde 28,4'ten yüzde 22,2'ye düştü. Dizel otomobil kayıtları yüzde 16,5 azalarak 439 bin 592 adede indi ve payı yüzde 9,4'ten yüzde 7,5'e geriledi. Benzinli ve dizel araçların toplam pazar payı yüzde 37,8'den yüzde 29,7'ye düştü.

Volkswagen Grubu, yüzde 26,5 pazar payıyla liderliğini sürdürürken, Çinli üreticilerden BYD'nin kayıtları yüzde 168,2, Chery'nin yüzde 268,7 ve Leapmotor'un yüzde 526,7 arttı. Tesla'nın kayıtları yüzde 75,4 yükselirken, Ford'un kayıtları yüzde 20,2 azaldı.

Kaynak: Haber Merkezi