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Trafik Sigortasında İleri Yaş Engeli: Şirketler Müşteri Seçemez

Trafik Sigortasında İleri Yaş Engeli: Şirketler Müşteri Seçemez
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Zorunlu trafik sigortası yaptırmak isteyen 75 yaş üzerindeki araç sahipleri, sigorta acentelerinden teklif alamadıklarını veya 'sistem hata veriyor' yanıtı aldıklarını belirtiyor. Uzmanlar, sigorta şirketlerinin zorunlu sigortada müşteri seçme hakkı olmadığını, yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin engel teşkil etmediğini vurguluyor. Şirketlerin teklif vermekten kaçınamayacağını, aksi halde idari para cezası ve ruhsat iptali yaptırımı olduğunu hatırlatıyor. Vatandaşların sorunu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici hakem heyetleri veya sigorta tahkim komisyonuna taşıyabileceği belirtiliyor.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmak isteyen ileri yaştaki araç sahipleri, sigorta acentelerinden teklif alamadıklarını veya 'sistem hata veriyor' yanıtı aldıklarını bildiriyor. Şikayetler özellikle 75 yaş üzerindeki kişilerde yoğunlaşıyor.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Meral, trafik sigortasının sürücüye değil araç sahibine yapıldığını, bu nedenle yaş, cinsiyet gibi faktörlerin sigorta yapılmasına engel olmadığını söylüyor. Ayrıca sigorta şirketlerinin zorunlu sigortalarda müşteri seçme hakkı olmadığını, başvuran herkese teklif vermek zorunda olduklarını belirtiyor.

Doç. Dr. Zafer İçer ise sigorta şirketlerinin fiyat belirlerken yaşı kriter olarak kullanabileceğini ancak teklif vermekten kaçınamayacaklarını ifade ediyor. Şirketlerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda idari para cezası ve ruhsat iptali gibi yaptırımlarla karşılaşabileceğini hatırlatıyor.

Vatandaşların yaşadıkları sorunu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, tüketici hakem heyetlerine veya sigorta tahkim komisyonuna taşıyabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, teklif talebinin yazılı yapılmasının ispat açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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