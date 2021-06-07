Otomobil sektörünü sarsan çip krizinde yeni gelişme! Alman devi çip fabrikası kurdu
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Otomobil sektörünü sarsan çip krizinde yeni gelişme! Alman devi çip fabrikası kurdu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Çip tedarikindeki sorunlar nedeniyle bazı fabrikalarında üretim durdurmak zorunda kalan otomobil üreticilerini rahatlatacak bir haber geldi. Alman otomotiv sektörünün en büyük tedarikçilerinden Robert Bosch Almanya'da çip fabrikası kurdu.

Otomotiv sektörünü derinden sallayan çip tedariki sorunuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok otomobil üreticisinin, kriz nedeniyle üretimde azalmaya gitmesiyle birlikte araç fiyatlarında da yükselme meydana geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Alman otomotiv sektörünün en büyük tedarikçilerinden Robert Bosch, Dresden kenti yakınlarında bir çip fabrikası kurdu.

EYLÜL AYINDA ÇİP ÜRETECEK

Kurulan fabrika, küresel pazarda çip tedarikinde büyük sıkıntının yaşandığı bir dönemde faaliyete geçti. Ancak kurulan tesisin global çip darboğazının aşılması için yeterli olmayacağı da vurgulandı. Tesis, Temmuz ayında üretime elektrikli aletler için çiplerle başlayacak ve Eylül ayında otomotiv çipleri üretimi de devreye girecek.

SANAL AÇILIŞA MERKEL DE KATILDI

Bosch'un bu fabrikasının sanal açılışına Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager katıldılar.

Otomobil sektörünü sarsan çip krizinde yeni gelişme! Alman devi çip fabrikası kurdu
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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