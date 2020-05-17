Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Geçtiğimiz günlerde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına tavan fiyat uygulamasının gelmesinin ardından şimdi de otobüsçüler uçaklarda olduğu gibi erken satılan biletlerin daha ucuza satılmasını sefer zamanı yaklaştıkça daha pahalılaşmasını istiyor.

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri olan otobüsçülerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan bilet fiyatlama sisteminde uçak sistemine geçilmesi talepleri var.

"BİLETE TALEP FAZLAYKEN FİYAT ARTIRMA YETKİMİZ OLSUN"

Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre; Sektörün toparlanabilmesi için pandemi sonrasında da uygulanmak üzere bilet fiyatlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yeni bir model önerdiklerini ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan "Hava yolu firmalarının uyguladığı fiyat modeli, kara yolu taşımacılık sektöründe de uygulanabilir. Yolcu sayısı azken fiyatları yüzde 30'a kadar düşürme yetkimiz var. Talep fazlayken de artırma yetkimiz olsun. Hava yolu firmaları yapıyor, biz de aynı sistemi istiyoruz. Teklifimizi bakanlığa sunduk, değerlendiriyorlar" dedi.

"İSTANBUL'DA FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANMAYI TALEP EDİYORUZ"

FSM Köprüsü'nün de otobüslere açılmasını isteyen Özcan "Yurt içi dolaşım faaliyetlerinin kısıtlanması ve en fazla yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı getirilmesi sektörü ekonomik olarak çöküntüye doğru götürüyor. Bu süreçte en azından İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de kullanabilmeyi talep ediyoruz. Böylece hem yolcunun zaman kaybetmesinin, hem de yakıt israfının önüne geçilmiş olur" diye konuştu.

TAVAN FİYATI UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİ

Otobüslerde yolcu kapasitesinin yüzde 50 oranında düşürülmesi sonucu artan maliyetler göz önüne alınarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret tarifesi hazırladı.

Otobüs bileti fiyatları Yol mesafeleri dikkate alınarak belirlenecek veuygulama 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

Yol mesafeleri dikkate alınarak belirlenen tarifeye göre,

101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira,

251-300 Kilometre arası 140 lira,

301-350 kilometre arası 150 lira,

401-475 Kilometre arası 160 lira,

901-1000 kilometre arası 250 lira,

2001 kilometre ve üstü mesafelerden ise 500 lira tavan ücret alınacak.