Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç görüntülendi

Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi. Esenyurt'ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında ise araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Gece yarısı 11 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

Gece yarısı 11 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı

 Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

Yeni yılın ilk dakikalarında feci kaza! İki araç çarpıştı, 7 kişi yaşamını yitirdi

 Öfkeli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar kamerada

Öfkeli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title