Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu 2014 yılında Ankaraspor'un ismi Osmanlıspor olarak değiştirilmişti. Kulüp alınan karar sonrası yeniden Ankaraspor adını alarak logosunu da tescil ettirdi.

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmanlıspor'un adı Ankaraspor olarak değiştirildi.

TFF LOGO VE İSMİ TESCİL ETTİ

Ankara ekibinin yeni logosu ve ismi, TFF tarafından tescil edildi. Başkent temsilcisi 2020-2021 sezonunda bu isimle mücadele edecek.

Takımın ismi 2014 yılında Ankaraspor'ken Osmanlıspor olmuştu. 6 yıl boyunca Osmanlıspor olarak mücadele eden kulüp, yeniden Ankaraspor ismini aldı.

Kaynak: AA