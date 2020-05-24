Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü TFF 1. Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Osmanlıspor, ligin kalanı için hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 1. Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Osmanlıspor, ligin kalanı için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlara dün başlayan mor-sarılılar, bugün tek idman yaptı.

TFF 1. Lig'de 3 puanı silinen ve 24 puanla 16. sırada yer alan Osmanlıspor, ligin devamı için hazırlıklarını sürdürüyor. Covid-19 testi yaptırdıktan sonra dün idmanlarına başlayan Başkent ekibi, bugün tek çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenman ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanın ikinci bölümünde futbolcular çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. 1 saat 10 dakika süren antrenman, dayanıklılık koşusu ve açma-germe hareketleriyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA