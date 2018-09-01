Osmanlıspor - Gençlerbirliği: 0-1

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

Haftaya lider giren Gençlerbirliği, başkent derbisini de kayıpsız geçerek 4'te 4 yaptı. Osmanlıspor ise 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Koray Gençerler, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Ndiaye, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar (Dk. 50 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Oğuzhan Erdoğan (Dk. 65 Burhan Eşer), Lumanza, Beykan Şimşek (Dk. 70 Furkan Yaman), Mertan Caner Öztürk

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 82 Berat Ayberk Özdemir), Jailton (Dk. 77 Bady), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek, Deniz Yılmaz (Dk. 69 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 60 Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 46 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 87 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yasin Pehlivan, Dk. 45 Bekir Yılmaz, Dk. 90 2 Nadir Çiftçi, Dk. 90 3 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90 4 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 83 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)

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