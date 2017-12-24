Osmanlıspor, Akhisarspor'u Konuk Edecek

Osmanlıspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Osmanlıspor, Akhisarspor'u Konuk Edecek

Başkent ekibinde kart cezalısı futbolcular Serdar Gürler ve Tugay  Kacar ile sakatlığı bulunan İranlı futbolcu Payam Sadeghian Sharafabad maçta  forma giyemeyecek.

Teknik direktör İrfan Buz'un göreve geldiği günden bu yana sahasındaki  karşılaşmalarda rakiplerine yenilmeyen Osmanlıspor, bu maçta da 3 puanı  hedefliyor.

Akhisar cephesi

 Ligde son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında 6-1'lik  skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra galip gelemediği 8 maçtan 3  beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.

Ege temsilcisinde kart cezalısı oyuncular Miguel Lopes ile Caner  Osmanpaşa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Daniel Larsson, Paulo Henrique ile  kaleci Fatih Öztürk yarınki maçta forma giyemeyecek, Marvin Emnes'in de hafif  sakatlığı bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak Akhisarspor, daha önceki 4  maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 5 gol atan  yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 3 gol gördü.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek  ve son çalışmasını burada yapacak. Osmanlıspor müsabakasının ardından Akhisar'a  dönmeyecek Manisa temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 28 Aralık  Perşembe günü oynayacağı Boluspor karşılaşması için Bolu'ya geçecek.

Kaynak: Skorer

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