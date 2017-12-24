Osmanlıspor, Akhisarspor'u Konuk Edecek

Başkent ekibinde kart cezalısı futbolcular Serdar Gürler ve Tugay Kacar ile sakatlığı bulunan İranlı futbolcu Payam Sadeghian Sharafabad maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör İrfan Buz'un göreve geldiği günden bu yana sahasındaki karşılaşmalarda rakiplerine yenilmeyen Osmanlıspor, bu maçta da 3 puanı hedefliyor.

Akhisar cephesi

Ligde son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında 6-1'lik skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra galip gelemediği 8 maçtan 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.

Ege temsilcisinde kart cezalısı oyuncular Miguel Lopes ile Caner Osmanpaşa'nın yanı sıra sakatlıkları süren Daniel Larsson, Paulo Henrique ile kaleci Fatih Öztürk yarınki maçta forma giyemeyecek, Marvin Emnes'in de hafif sakatlığı bulunuyor.

Rakibiyle Süper Lig'de 5. kez karşılaşacak Akhisarspor, daha önceki 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 5 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 3 gol gördü.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek ve son çalışmasını burada yapacak. Osmanlıspor müsabakasının ardından Akhisar'a dönmeyecek Manisa temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 28 Aralık Perşembe günü oynayacağı Boluspor karşılaşması için Bolu'ya geçecek.