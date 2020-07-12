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Osmanlıspor: 1-0

STAT: Necmi Kadıoğlu HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Ali Saygın Önel xx, Hakan Yemişken xxİSTANBULSPOR: Halil Yiğit Yitmez xx, Rıdvan Şimşek xx, Mehmet Yeşil xx, Wellinton xx, Alperen Çaylak xx (Ali Aytemur Dk. 90+1), Eslem Öztürk xx (Cajic Dk.

Osmanlıspor: 1-0
12.07.2020 19:54 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:48

STAT: Necmi Kadıoğlu 

HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Ali Saygın Önel xx, Hakan Yemişken xx

İSTANBULSPOR: Halil Yiğit Yitmez xx, Rıdvan Şimşek xx, Mehmet Yeşil xx, Wellinton xx, Alperen Çaylak xx (Ali Aytemur Dk. 90+1), Eslem Öztürk xx (Cajic Dk. 86 ), Berkay Görmez xx, Kağan Miray Bağış xx (Muhammed Enes Durmuş Dk. 64 x), Issah xx (Melih Kabasakal Dk. 46 x), Onur Ergün xx, Papa xx (İbrahim Yılmaz Dk. 46 x)OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Ali Ülgen xx, Atakan Çankaya xx (Okan Deniz Dk. 88), Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx (Tamer Aşık Dk. 62 x), Tunahan Keskin xx, Doğukan Efe xx (Barış Zeren Dk. 74 x), Mertan Caner Öztürk xx, Beykan Şimşek xx (Halil İbrahim Esen Dk. 74 x), Blagojevic xx, Erdem Çetinkaya xxGOL: İbrahim Yılmaz (Dk. 90) (İstanbulspor)SARI KARTLAR: Doğukan Efe, Tamer Aşık, Blagojevic (Osmanlıspor), Issah, Melih Kabasakal (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.27'inci dakikada sağ kanattan Kağan Miray Bağış'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Papa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.82'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mertan Caner Öztürk'ün yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.86'ncı dakikada Erdem Çetinkaya'nın sol taraftan yerden içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinde topla buluşan Mertan Caner Öztürk'ün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Yiğit'te kaldı.87'nci dakikada Rıdvan Şimşek'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa Enes'in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.90'ıncı dakikada sağ taraftan Melih Kabasakal'ın içeri çevirdiği topa kale önünde İbrahim Yılmaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-090+5'inci dakikada sol taraftan Mertan Caner Öztürk'ün içeri çevirdiği topa kale önünde Erdem Çetinkaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yiğit'te kaldı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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