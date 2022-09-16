Öz Sağlık-İş'ten güvenlik görevlisinin hastanede öldürülmesine tepki

Öz Sağlık-İş 1 No'lu Şube üyeleri, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan'ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Sendika üyeleri, "Sağlıkta şiddet son bulsun" yazılı pankartla Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı.

Öz Sağlık-İş 1 No'lu Şube Başkanı Murat Kaytaran, sağlıkta şiddet önlemleri adı altında alınan tedbirlerin hiçbirinin caydırıcı olmadığının en acı şekilde görüldüğünü söyledi.

Kaytaran, "Toplumu sarmış bu infial, bu cinnet halinin sosyolojik, psikolojik, temel eğitim gibi süreçlerle sil baştan ele alınması gerektiğini bir kez daha gördük." dedi.

Murat Kaytaran, hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Açıklamaların ardından bir din görevlisi tarafından Okudan ve vefat eden sağlık çalışanları için dua okundu.