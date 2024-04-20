20 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İstanbulspor - Fatih Karagümrük CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir?

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Nisan 2024 Cumartesi günü, Türkiye'nin futbolseverleri heyecanla beklediği İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig maçı büyük bir merakla bekleniyor. Maç, saat 13:30'da başlayacak ve İstanbul'daki Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu mücadele, futbol tutkunlarının izleyebileceği kanallar arasında Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV bulunuyor. Bein Sports 1'i tercih edenler için Digiturk 77 veya Kablo TV 232 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilir. BeIN Sports Tod TV'yi izlemek isteyenler ise ilgili numaralı kanallardan veya Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izleyebilirler.