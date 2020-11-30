Osmaniye Ticaret Borsası
30.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:40
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,82 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,82 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|13,00
|17,82
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,75
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,44
|4,46
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,60
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
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