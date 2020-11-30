Osmaniye Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye Ticaret Borsası

30.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:40
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,82 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığı Kg 13,00 17,82
MısırKg 1,33 1,75
Soya fasulyesi Kg 4,44 4,46
Buğday (ekmeklik) Kg 1,60 2,00

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu
Bir ülkeyi yıkan katliam! 43 tarım işçisi boğazı kesilmiş halde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

İlgili Haberler

EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak
EGİAD, Covid-19 krizini e ticaret ve dış ticaret ile aşacak
Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği
Osmaniye'de çiftçiye ekipman desteği
Osmaniye'de güneşten elektrik enerjisi üretilecek
Osmaniye'de güneşten elektrik enerjisi üretilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Süleyman Soylu Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Sezen Aksu Enes Batur İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye Ticaret Borsası - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 12:43:52. #1.15#
title