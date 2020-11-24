Osmaniye Ticaret Borsası
24.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:26
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|9,75
|23,50
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|8,50
|11,75
|Süt
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday (Ekmeklik)
|Kg
|1,40
|1,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu
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