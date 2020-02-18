Osmaniye'de Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup Müsabakaları

18.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:01

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup Müsabakaları Osmaniye Tosyalı Spor Salonunda arasında tamamlandı.



Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup Müsabakaları 10 ilden 19 takımın (kız-erkek) katılımıyla yapıldı.



Osmaniye, Adana, Antalya, Adıyaman, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Konya illerinden toplam 240 sporcunun katılım gösterdiği ikişer grup şeklinde oynan hokey grup müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.



Kızlar ve erkekler kategorisinde gruplarında ilk iki sırayı elde eden il takımları finale çıkma hakkı kazandı.



Kızlar kategorisinde Türkiye Birinciliğine katılmaya hak kazanan il takımları, Adana, Konya, Şanlıurfa ve Adıyaman oldu. Erkekler kategorisinde ise Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman takımları Türkiye Birinciliğine katılma hakkı kazandılar.



Osmaniye Tosyalı Spor Salonunda tamamlanan grup müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgeleri verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA