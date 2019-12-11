Osmangazili atletler ışık saçtı

11.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:17

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Bursa Botanik Park'ta gerçekleşen Liseler Arası Kros Yarışları'nda altın madalyanın sahibi oldu.



Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Liseler Arası Kros Yarışları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 85 takımdan yaklaşık 500 sporcunun boy gösterdiği yarışlarda İnegöl Spor Lisesi adına pistte ter döken Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri müsabakaya damga vurdu. 3 bin metre genç bayan ve 5 bin metre genç erkek kategorisinde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili atletler, birincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra altın madalya coşkusu yaşayan genç atletler, bölge yarışlarında Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı.



Alt yapıya verdikleri önem ile son dönemde atletizm branşında büyük bir ivme yakaladıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, elde ettikleri derecelerden dolayı sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA