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Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir

Osmangazi Belediyesi, tarihte ilk kez 'Türk' kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları'nın yer aldığı Moğolistan'ın Arkhangai Belediyesi ile kardeş şehir oluyor.

22.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:42
Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir

, tarihte ilk kez 'Türk' kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları'nın yer aldığı 'ın Arkhangai Belediyesi ile kardeş şehir oluyor. Kurulacak kardeşlik çerçevesinde her iki belediye, kendi şehirlerinde kardeş belediyenin adını taşıyan bir de park yaptıracak.

Kaynak: Dunya.com

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