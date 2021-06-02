Osmangazi EDAŞ'ın resim ve şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) tarafından "daha temiz yarınlar ve daha temiz bir dünya" temasıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren çocuklar belli oldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ) tarafından "daha temiz yarınlar ve daha temiz bir dünya" temasıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren çocuklar belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmetini kesintisiz sürdüren Osmangazi EDAŞ, her sene bir ilde düzenlenen resim ve şiir yarışmasıyla gelecek nesillere enerjide tasarruf ve verimlilik bilincini aşılamayı hedefliyor.

Bu kapsamda Osmangazi EDAŞ, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte Afyonkarahisar'daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği" konulu bir resim ve şiir yarışması düzenledi.

Çocukların, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi ve sorumlu kullanıcı davranışlarına özendirilmeleri amacıyla düzenlenen yarışmanın sonucunda, resim ve şiir kategorisindeki birincilere dizüstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet armağan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı