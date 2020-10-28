Osmancık'ta zeytin hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmancık'ta zeytin hasadı başladı

28.10.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:17
Osmancık'ta zeytin hasadı başladı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde alternatif tarım için yetiştirilen zeytinler hasat edilmeye başlandı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde alternatif tarım için yetiştirilen zeytinler hasat edilmeye başlandı.

Yaklaşık 20 yıl önce Osmancıklı bir girişimci tarafından alternatif tarım için dikilen zeytin ağaçları bu yılda meyve verdi. Çiftlikler Mahallesi'nde ki arazisinde 250 adet zeytin ağacı yetiştiren Bilal Çevrim zeytin hasadına başladı.

Osmancık'ın zeytin yetiştiriciliğine elverişli arazi ve iklim yapısına sahip olduğunu belirten Çevrim, hasat ettiği zeytinleri kendi imkanları ile işleyerek sofralık hale getirirken ailesinin ve çevresinin zeytin ihtiyacını da karşılıyor. Çevrim, çiftçilerimizin de yeni zeytin bahçeleri kurmalarının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, belediye işbirliği ile ilçenin birçok noktasına zeytin fidanlarının dikildiğini söyledi. - ÇORUM

Osmancık'ta zeytin hasadı başladı
Osmancık'ta zeytin hasadı başladı
Osmancık'ta zeytin hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Meral Akşener Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli
Spor Eddie Newton Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmancık'ta zeytin hasadı başladı - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 14:25:17. #1.15#
title