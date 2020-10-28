Osmancık'ta zeytin hasadı başladı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde alternatif tarım için yetiştirilen zeytinler hasat edilmeye başlandı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde alternatif tarım için yetiştirilen zeytinler hasat edilmeye başlandı.

Yaklaşık 20 yıl önce Osmancıklı bir girişimci tarafından alternatif tarım için dikilen zeytin ağaçları bu yılda meyve verdi. Çiftlikler Mahallesi'nde ki arazisinde 250 adet zeytin ağacı yetiştiren Bilal Çevrim zeytin hasadına başladı.

Osmancık'ın zeytin yetiştiriciliğine elverişli arazi ve iklim yapısına sahip olduğunu belirten Çevrim, hasat ettiği zeytinleri kendi imkanları ile işleyerek sofralık hale getirirken ailesinin ve çevresinin zeytin ihtiyacını da karşılıyor. Çevrim, çiftçilerimizin de yeni zeytin bahçeleri kurmalarının teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, belediye işbirliği ile ilçenin birçok noktasına zeytin fidanlarının dikildiğini söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı