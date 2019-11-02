Osman Özköylü: "Bir puan bizim için kardır"

02.11.2019 19:19

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 0-0 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, "İlk deplasman galibiyetimizi alabilmek için buradaydık. Çok kadro derinliğimiz yok ancak deplasmanda rakipten alınan bir puan bizim için kardır " dedi.



Özköylü, ligin 10. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2 takım açısından da kazanılması arzu edilen bir maçtı. Biz ilk deplasman galibiyetimizi alabilmek için buradaydık. Bizim de eksiklerimiz vardı. Bizim için en kritik oyunculardan Bilal'in olmayışı bizim oyun kurgumuzu sekteye uğrattı" diye konuştu.



"Biz memnunuz"



Adana'nın hava şartlarının da takımı olumsuz etkilediğini aktaran Osman Özköylü, daha sonra şunları söyledi: "Alışık olmadığımız bir ortam burası. Bolu'da biz kalorifer yakıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız iyi mücadele ettiler. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik de. İki takım için gelip giden bir maç oldu. İkinci yarı Adanaspor'un çok net 2 pozisyonu vardı. Biz memnunuz. Deplasmanda aldığımız 1 puan bizim için çok önemli. Geldiğimiz günden bu yana kendimizi geliştirerek devam ediyoruz. Çok kadro derinliğimiz yok ancak deplasmanda rakipten alınan bir puan bizim için kardır. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA