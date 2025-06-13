Galatasaray'ın kararını beklediği Victor Osimhen için Manchester United'ın yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Osimhen transfer kararını ne zaman açıklayacak?

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Foot Mercato'nun haberine göre; Premier Lig devi, Nijeryalı yıldız için Napoli'nin kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor.

45 MİLYONU REDDETTİ

Osimhen'in Al Hilal'den gelen 45 milyon euroluk teklifi reddetmesinin Kırmızı Şeytanlar'ı tekrar harekete geçirdiği belirtilirken transfer için takasta Napoli'ye Joshua Zirkzee'nin teklif edileceği ifade edildi.

Osimhen'in, daha önce Manchester United'dan 12 milyon euro istediği ve şu anda görüşmelerdeki rakamın da aynı olduğu yazıldı. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde İtalya dışındaki kulüpler için 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

OSİMHEN TRANSFER KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Galatasaray muhabiri Serhan Türk, A Spor yayınında sarı kırmızılıların gündemini değerlendirdi.

Türk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Victor Osimhen'in kararını Pazartesi veya Salı günü vereceğini düşünüyorum. Osimhen için bir bütçe ayrıldı, bu bütçe de sponsorlukların çok büyük katkısı var. Ancak bu sponsorlar sadece Osimhen'in transferi için devreye girecekler. Bence sponsorluklar diğer oyunculara da kayabilir. Çünkü Galatasaray çok önemli oyuncular getiriyor."