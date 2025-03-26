İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Osimhen sakatlandı mı? Osimhen milli takımda sakatlandı mı?

Osimhen sakatlandı mı? Osimhen milli takımda sakatlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi önce milli takımdan dönecek oyuncuların durumu büyük önem taşıyor. Osimhen sakatlandı mı? Osimhen milli takımda sakatlandı mı?

Galatasaray'a Osimhen'den üzücü haber geldi. Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen, milli takımdan sakatlanarak oyundan çıktı.Osimhen sakatlandı mı? Osimhen milli takımda sakatlandı mı?

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Victor Osimhen'in yakın arkadaşı gazeteci Buchi Laba, yıldız oyuncunun son durumuyla ilgili bilgiler aktardı. Buchi Laba'nın açıklamaları şu şekilde:

"Victor Osimhen sakatlanmadı. Sadece çok yorgundu. Galatasaray'ın hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kontrol edilmek üzere bugün Galatasaray'a katılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da gözler Osimhen'in Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde oynayabilecek mi sorusunda beraberinde getirdi. Perşembe günü İstanbul'da olacak Osimhen'in durumu perşembe akşamı belli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.