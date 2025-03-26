Osimhen sakatlandı mı? Osimhen milli takımda sakatlandı mı?

Galatasaray'a Osimhen'den üzücü haber geldi. Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen, milli takımdan sakatlanarak oyundan çıktı.Osimhen sakatlandı mı? Osimhen milli takımda sakatlandı mı?

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Victor Osimhen'in yakın arkadaşı gazeteci Buchi Laba, yıldız oyuncunun son durumuyla ilgili bilgiler aktardı. Buchi Laba'nın açıklamaları şu şekilde:

"Victor Osimhen sakatlanmadı. Sadece çok yorgundu. Galatasaray'ın hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kontrol edilmek üzere bugün Galatasaray'a katılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da gözler Osimhen'in Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde oynayabilecek mi sorusunda beraberinde getirdi. Perşembe günü İstanbul'da olacak Osimhen'in durumu perşembe akşamı belli olacak.