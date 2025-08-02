Osimhen imza töreni saat kaçta? Leroy Sane ile maç öncesi imzayı atacak

Osimhen imza töreni saat kaçta? Leroy Sane ile maç öncesi imzayı atacak
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Galatasaray, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı. Osimhen bu akşamki Lazio maçı öncesi imzayı atacak. Peki, Osimhen imza töreni saat kaçta?

Osimhen imza töreni saat kaçta? Sarı-kırmızılar, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı. Osimhen bu akşamki Lazio maçı öncesi imzayı atacak. Detaylar...

OSİMHEN İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Lazio ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde büyük bir organizasyon planlıyor. Yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni bu maç öncesi düzenlenecek. İmza törenine özel sponsorluk görüşmeleri ve GS Store gelirleri ile kulübün kasasına 6-7 milyon euro civarında bir para gireceği belirtildi. İmza töreni saat 19.30'da başlayacak.

Osimhen imza töreni saat kaçta? Leroy Sane ile maç öncesi imzayı atacak

Alınan bilgilere göre, her konuda anlaşma sağlanan ve çarşamba akşamına kadar İstanbul'a gelmesi beklenen Victor Osimhen için Lazio maçı öncesi imza töreni düzenlenecek.

Yine bir başka flaş transfer Leroy Sane de taraftarların önünde imza atacak.

Galatasaray yönetimi bu maça özel kombine biletlerin geçersiz olduğunu duyurdu. Stadın tamamen doldurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar 1300 ile 18 bin lira arasında fiyatları değişen 52 bin biletten 5 milyon Euro'ya yakın gelir bekliyor.

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