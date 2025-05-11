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Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? Fenerbahçe Osimhen'e teklif yaptı mı?

Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? Fenerbahçe Osimhen'e teklif yaptı mı?
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Şampiyonluk için bu hafta oynanacak olan Kayserispor maçını bekleyen Galatasaray'da takımın en golcü futbolcusu Victor Osimhen'in geleceği ise belirsizliğini koruyor. Peki, Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? Fenerbahçe Osimhen'e teklif yaptı mı?

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası ortalığı karıştırdı. Menajerler aracılığıyla 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin bonservisini almak için Napoli'nin kapısını çalan Fenerbahçe'nin bir takım girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin ise durumu Galatasaray'a bildirdiği ifade edildi. Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? Fenerbahçe Osimhen'e teklif yaptı mı?

OSİMHEN FENERBAHÇE'YE Mİ GİDECEK?

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiası ortalığı karıştırdı. Menajerler aracılığıyla 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin bonservisini almak için Napoli'nin kapısını çalan Fenerbahçe'nin bir takım girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin ise durumu Galatasaray'a bildirdiği ifade edildi.

Aslan'ın bonservisini almak için görüşmelere devam ettiği İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye ezeli rakip Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak bir teklif geldiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli ekibin menajerler aracılığıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 gol kaydetmeyi başaran 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin bonservisini almak için Napoli'nin kapısını çaldığı ve bir takım girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY'A HABER VERDİLER

Spor yazarı İbrahim Seten'in haberine göre Napoli yönetimi ise durumu Galatasaray'a bildirdi. Galatasaray'ın bu hamleye yanıtının ne olacağı ise merak konusu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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