Galatasaray'da Muslera yedek! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray'da Muslera yedek! Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
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Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, sakat mı? Osimhen oynamayacak mı?

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, sakat mı? Osimhen oynamayacak mı?
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Fenerbahçe Galatasaray derbisine az bir süre kala Galatasaray'da Osimhen belirsizliği yaşanıyor. Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, sakat mı? Osimhen oynamayacak mı?

Türkiye Kupasında günün maçında Fenerbahçe Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Gelen bilgilere göre Osimhen derbide forma giyemeyeceği ileri sürüldü.Osimhen oynamayacak mı? Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, sakat mı?

OSİMHEN FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA YOK MU, SAKAT MI?

Osimhen'in ağrıları nedeniyle ilk 11'de çıkartıldığı iddia edildi.

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, sakat mı? Osimhen oynamayacak mı?

BUCCİ LABA YALANLADI!

Galatasaraylı Osimhne'in yakın arkadaşı Bucci Laba, haberlerin yalan olduğunu ve Osimhen'in 11'de olduğunu duyurdu.

İLK 11 AÇIKLANDI:

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, sakat mı? Osimhen oynamayacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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