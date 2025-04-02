Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, sakat mı? Osimhen oynamayacak mı?

Türkiye Kupasında günün maçında Fenerbahçe Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Gelen bilgilere göre Osimhen derbide forma giyemeyeceği ileri sürüldü.Osimhen oynamayacak mı? Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, sakat mı?

OSİMHEN FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA YOK MU, SAKAT MI?

Osimhen'in ağrıları nedeniyle ilk 11'de çıkartıldığı iddia edildi.

BUCCİ LABA YALANLADI!

Galatasaraylı Osimhne'in yakın arkadaşı Bucci Laba, haberlerin yalan olduğunu ve Osimhen'in 11'de olduğunu duyurdu.

İLK 11 AÇIKLANDI: