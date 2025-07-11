Osimhen banka teminat mektubunu hangi banka verdi?

Osimhen banka teminat mektubunu hangi banka verdi?
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği hala belirsiz. Napoli ile ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibinden gelen teminat mektubu isteğinin karşılandığı iddia edildi. Peki, Osimhen banka teminat mektubunu hangi banka verdi?

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonluğun en önemli ismi olan Victor Osimhen'in transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Peki, Osimhen banka teminat mektubunu hangi banka verdi?

OSIMHEN SÜRECE DAHİL OLDU

İtalyan basınında yer alan haberlerde transferin şimdilik durma noktasına geldiği söylense de bir yeni iddia daha ortaya atıldı. Alfredo Pedulla'nın haberine göre; telefon aracılığıyla görüşmeye dahil olan Victor Osimhen, tercihinin Galatasaray olduğunu yineledi. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bu gelişmenin ardından iki kulüp arasındaki anlaşmanın kısa sürede tamamlanacağı da bildirildi.

Osimhen banka teminat mektubunu hangi banka verdi?

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NDAN TEMİNAT İDDİASI

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonluğun en önemli ismi olan Victor Osimhen'in transferinde banka teminatı sorunun çözüldüğü iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Galatasaray, Napoli'ye 'banka teminat mektubunu' vermeyi kabul etti. Oyuncu hazır ve İstanbul'a gelmek için telefon bekliyor! Victor Osimhen'in transferi tamamlanmak üzere!" ifadelerini kullandı.

OSİMHEN BANKA TEMİNAT MEKTUBUNU HANGİ BANKA VERDİ?

Osimhen'in transfer görüşmelerine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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