OSB’ler enerji hesabında model değişikliği istiyor
Organize sanayi bölgeleri, yaşanan kriz ortamında, enerjiye ilişkin faturaların taahhüt edilen değil, gerçekte tüketilen bedeller üzerinden hesaplanmasını talep ediyor.
10.04.2020 04:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 04:57
Organize sanayi bölgeleri, yaşanan kriz ortamında, enerjiye ilişkin faturaların taahhüt edilen değil, gerçekte tüketilen bedeller üzerinden hesaplanmasını talep ediyor. Taleplerini dilekçelerle EPDK'ya bildiren OSB yönetimleri, hesaplama yönteminin geçici olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com