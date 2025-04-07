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Osayi'nin pozisyonu penaltı mı - HAKEM GÖRÜŞLERİ (Fenerbahçe Trabzonspor)

Osayi'nin pozisyonu penaltı mı - HAKEM GÖRÜŞLERİ (Fenerbahçe Trabzonspor)
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beIn Trio ekibi, Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasının ardından hakem Mehmet Türkmen'in kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Peki, Osayi'nin pozisyonu penaltı mı?

BeIn Trio ekibi, 4-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki pozisyonları değerlendirdi. 48. dakikadaki Osayi-Mustafa pozisyonunu değerlendiren Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran farklı yönde görüş belirtti. Osayi'nin pozisyonu penaltı mı - HAKEM GÖRÜŞLERİ?

OSAYİ'NİN POZİSYONU PENALTI MI?

beIn Trio ekibi, Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasının ardından hakem Mehmet Türkmen'in kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

48. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım : Osayi, denge ayağının çevirirken, topu geri doğru çalımlarken, sol ayağı Mustafa'ya bastı. İnanılmaz zor pozisyon. Mustafa dengeyi kaybettikten sonra rakibine müdahale etti. Hakemin yanılmasını anlayış gösteririm. Ekran başında izleyen video hakemin, bu kadar açık net faul silsilesinde ilk teması kimin yaptığına görmemiş olması, çizgiye konsantre olması büyük bir hata. "Burada verilmesi gereken karar Trabzonspor lehine serbest vuruş. VAR marifetiyle penaltı çıktı. VAR çağırmalı, Osayi'nin Mustafa'nın ayağına basmasını göstermeliydi, VAR burada çok ciddi bir hata yaptı.

Deniz Çoban : Ayağa basmak ihlal. Basmanın kazara olması bir şey değiştirir mi, kart açısından değiştirir, ihlal açısından değiştirmez. Rakibinin herhangi bir hamlesi de yok, ayağını falan sokmuyor. Osayi'nin ayağı gidip basıyor. Bunu da açılarla destekleyebiliyoruz. Kanıtımız var. En az 3 farklı açı var görünen. Basılınca Mustafa'nın ayağı büküldü. İlk ihlali Osayi yaptı, Mustafa'nın ayağı döndü. Kaza da olsa bu bir ihlaldir. Rakibinin ona doğru hamlesi yok, önüne koyduğu ayağa bastı. Osayi faul yaptı.

Bahattin Duran: Çok zor pozisyon ama çok net ispatlar var. Önce Osayi ayağa bastı, sonra Mustafa ihlal yaptı. VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı, Mehmet Türkmen monitörde seyredip hücum faul verecekti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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