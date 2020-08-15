Oryantring antrenmanları doğada devam ediyor DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Oryantring dalı sporcuları doğada antrenmanlarını sürdürüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Oryantring dalı sporcuları doğada antrenmanlarını sürdürüyor.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun süredir antrenmanlarını yapamayan Oryantring sporcuları açık havada antrenmanlarına başladı. Düzce'nin Konuralp ve Kaynaşlı'nın Kurugöl bölgelerinde yer alan Oryantring uygulama alanlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun antrenman yapan sporcular ilerleyen süreçte başlayacak olan şampiyonalara hazırlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA