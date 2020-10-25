Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
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Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

25.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:24
Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 4 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 4 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 4 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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