Ortalık savaş alanına döndü! Sivasspor taraftarının küfrünü duyan Fatih Terim çıldırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortalık savaş alanına döndü! Sivasspor taraftarının küfrünü duyan Fatih Terim çıldırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Sivasspor maçının son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yer aldığı loca ile yan locadakiler arasında arbede yaşanmıştı. Bir Sivasspor taraftarının deneyimli hocanın yanındakilere, "S.. gidin" şeklinde küfür etmesi sonrası Fatih Terim'in çılgına döndüğü anlara ait görüntüler ise gündeme oturdu.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenildi. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Fatih Terim'in yan locadan yanındakilere küfür eden taraftarla yaşadığı tartışmaya ait görüntüler büyük ses getirdi.

Ortalık savaş alanına döndü! Sivasspor taraftarının küfrünü duyan Fatih Terim çıldırdıSivasspor maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yer aldığı loca ile yan locadakiler arasında arbede yaşandı.

SİVASSPOR TARAFTARI, FATİH TERİM'İN YANINDAKİLERE KÜFÜR ETTİ

Sivasspor maçının sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sinirden çılgına döndüğü anlara ait görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülere açıklık getiren Ajansspor'dan Burhan Can Terzi, "Terim maç sonunda karşı taraftarı tebrik etmesine rağmen bir Sivas taraftarı yan locadan Terim'in yanındakilere "S.. gidin" şeklinde laf atıyor. Olay bundan ibaret." ifadelerini kullandı.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi

Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi

 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor

Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Galatasaray'ı dişli rakipler bekliyor

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title