Orta saha arayan Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'a Trabzonspor talip oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle tecrübeli oyuncu ile temasa geçildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Valencia ve Milli Takım'da oynadığı dönemlerde takımının en istikrarlı futbolcusu olan Topal, orta saha ve stoperde alternatif oluşturabilmesiyle Karadeniz ekibinin iştahını kabarttı. Hafta içinde bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Medipol Başakşehir ile geçtiğimiz sezon son senesini yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Aykut Kocaman ve yönetim ile görüşerek takımdan ayrıldı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sona ermesiyle serbest konuma geçti.

TARİHE GEÇTİ

Daha önce Valencia, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen 35 yaşındaki deneyimli futbolcunun Süper Lig'de giydiği 3 takımda da şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti. Topal, aynı zamanda 3 farklı Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyen ilk isim oldu.

ADANA DEMİR TALİP OLMUŞTU

Adı transferde birçok takımla anılan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha Mehmet Topal'a önce Adana Demirspor daha sonra da Altay talip olmuştu. Konuyla ilgili menajeri Batur Altıparmak henüz resmi bir teklif gelmediğini açıklamıştı.

AVCI ALTERNATİF ARIYOR

Orta sahaya alternatif olacak isimlerin peşine düşen Trabzonspor'da Mehmet Topal ismi ön plana çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime son verdiği listede Mehmet Topal'ın ismi de yer aldı. Bordo-Mavililer, 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile temasa geçti. Topal, Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

Tecrübe abidesi Mehmet Topal, Süper Lig'de 338 maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol atarken 22 de asist yaptı. 81 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Mehmet Topal'ın güncel piyasa değeri ise 350 bin Euro.