Orkun Uşak kimdir? Orkun Uşak hangi Takımlarda oynadı? - Haberler
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Orkun Uşak kimdir? Orkun Uşak hangi Takımlarda oynadı?

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Orkun Uşak kimdir? Orkun Uşak hangi Takımlarda oynadı?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile spor gündeminden düşmeyen Orkun Uşak, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Orkun Uşak hakkında merak edilenler. Orkun Uşak hayatı ve biyografisi. Orkun Uşak kimdir?

Spor gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Orkun Uşak merak konusu oldu. İşte Orkun Uşak hakkında merak edilen Orkun Uşak kimdir, Orkun Uşak hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 5 Kasım 1980

Kaç yaşında: 40yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,83 m Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kilo: 78 kg

Orkun Usak, 1980 yılında Sakarya'da doğdu. Futbola ise Galatasaray altyapısında adım attı. Galatasaray SK altyapısında yetişen Orkun, son olarak A2 takımına yükseldi ve PAF Ligi'nde 22 maça çıktı. 19 yaşında itibaren profesyonel sözleşme imzaladı ve sırasıyla Beykoz, Bakırköyspor ve Anadolu Üsküdar'a kiralandı. Bu takımlarda sırasıyla 11, 23 ve 20 maça çıkan Orkun, 2002 yılında ise takımda birçok kaleci olması nedeniyle Galatasaray A takımına dönemedi.

2007-08

2007-2008 sezonunda Orkun, yeniden yuvaya döndü ve Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2007-08 sezonunda Aykut Erçetin ile dönüşümlü olarak Şampiyon takımın kalesini korudu. İlk sezonunda 21 lig 5 UEFA maçına çıktı ve ilk sezonunda ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

2008-09 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2008-09 sezonunda ise kaleye yapılan Morgan De Sanctis transferiyle takımın 3. kalecisi konumuna düştü ve yalnızca 2 maça çıktı. O sezon takımı ile sezon başında bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

57 kez millî takımlara çağrılan Orkun Uşak, ilk A Millî deneyimini, 2006'da 3-3 biten Belçika maçıyla yaşadı. Geçen iki yılda, Fatih Terim tarafından sekiz kez daha Türkiye millî futbol takımı kadrosuna dahil edildi.

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