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Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da futbol hayatını sürdüren Orkun Kökçü, transferden milli takım tercihine Beşiktaş'tan Galatasaray'a kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Barcelona'nın da transfer gündeminde olan genç yıldız, Türkiye'ye gelmesi halinde tercihinin Beşiktaş olacağını söyledi.

Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
16.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:57

Feyenoord'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu. Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtti.

TRT Spor' a konuşan ve salgın sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Orkun, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" dedi.

"AİLECEK BEŞİKTAŞLIYIZ"

İleride Türkiye'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine ise Orkun, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim" cevabını verdi.

Galatasaray'a da açık kapı bırakan Orkun, "Biz profesyoneliz. Galatasaray da büyük takım, o da olabilir. Ama yine de Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim" ifadesini kullandı.

"BEN TÜRK'ÜM VE KARARIMDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı için mutlu olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, "Ben Türk'üm ve Milli Takım için Türkiye'yi seçtim. Bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Türkiye'den destek görmedim ama birilerinden destek görmek için bu tercihi yapmadım. Türk'üm ve öyle de kalacağım" şeklinde konuştu.

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