Orkun Kökçü neden yok, sakat mı, cezalı mı (Shakhtar Donetsk Beşiktaş)?

Özetle: Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki ikinci ön eleme rövanşında Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıkıyor. Orkun Kökçü kadroda yer almıyor; bunun sebebi yaralanma mı yoksa ceza mı olduğu sorgulanıyor.

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Reymana Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇIN SKORU

Temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da oynanan ilk mücadelede sahadan 4-2 mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu nedenle bu rövanş karşılaşması büyük önem taşıyor.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Kritik mücadelenin başlangıç kadroları belli oldu. Beşiktaş'ın sahaya süreceği ilk 11 şu şekilde:

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege, Kartal, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham

ORKUN KÖKÇÜ MAÇTA NEDEN YOK?

Orkun Kökçü, bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alıyor. Sahaya ilk 11'de çıkmayacak ancak teknik direktörün tercihine göre sonradan oyuna dahil olabilir.