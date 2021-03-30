Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü performansıyla göz dolduruyor. Peki, Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Aralık 2000

Kaç yaşında: 20 yıl yaşında

Nereli: Haarlem, Hollanda

Boy: 1,75 m

Orkun Kökçü Orta saha mevkisinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir.

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı.[17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı] ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı.

2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi.

28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.

Kişisel yaşamı

Orkun Kökçü'nün ailesi Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ilçesinin Suvermez köyündendir.

Azerbaycan liginde Sabah FC'de oynayan ve Azerbaycan millî takımı formasını da giyen profesyonel futbolcu Ozan Kökçü'nün kardeşidir.

Görsel: @orkunkokcu

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ak Parti Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, nereli? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 23:32:04. #1.14#
title