Orhan Meler: "Play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk"
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Orhan Meler: "Play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk"

21.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:03

- Orhan Meler: "Play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk" Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Orhan Meler, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğimizde play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk.

- Orhan Meler: "Play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk"

BALIKESİR - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Orhan Meler, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğimizde play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk. 6 puan farkı 3'e düşürmek istiyorduk ama istediğimiz gibi sonuçlanmadı" dedi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Tuzlaspor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Orhan Meler, "İyi bir başlangıç yaptığımız bir karşılaşma oldu ama oyunun sonunu istediğimiz gibi getiremedik. Bu süreç tabi farklı formasyonlar geliştirdi oyun içerisinde. 2-0 üstünlüğü korumakta zorlandık. Yakın süreçte gelen üstü üste puan kayıpları, hoca değişiklikleri içerideki motivasyonda biraz farklı duruşlara sebebiyet verdi. 2-0 öne geçmemize rağmen bu olumsuzluklar da tabi oyunun içine yansıdı. Skoru korumakta zorlandık. Özellikle ilk yarının son 5 dakikasına kadar iyi bir performans sergiledi oyuncularımız. Bu son 5 dakikada duran topta konsantrasyon bozuldu ve skorun 2-1'e gelmesine sebebiyet oldu. İkinci yarı başladığında 15-20 dakikalık süreçte konsantrasyon bozukluğumuz devam etti. Aslında oyunu elimize almıştık. Hızlı hücum geçişleri ile pozisyon olabilecek fırsatları yakalamıştık. Son dakikada özellikle sağ kenarda üst üste iki tane faulümüz verilmedi ve dönen top gol oldu 90+5'te. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Buraya geldiğimizde play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk. 6 puan farkı 3'e düşürmek istiyorduk ama istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Artık bundan sonraki maçlarda önümüze bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Orhan Meler: 'Play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk'
Orhan Meler: 'Play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk'
Orhan Meler: 'Play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk'
Orhan Meler: 'Play-off potasına biraz daha yakınlaşmak istiyorduk'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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